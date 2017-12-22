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İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'ün ana girişlerinden olan Şam Kapısı'nın önündeki alanı, son teknolojiye sahip yaklaşık 60 kamera ile izliyor.

AA | 22.12.2017 - 12:58..
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İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

İsrail yönetimi son olarak Doğu Kudüs'ün ana girişlerinden olan Şam Kapısı'nın önündeki Sultan Süleyman Caddesi ve çevresine yüksek çözünürlüğe sahip 11 yeni kamera daha yerleştirdi.

GECE GÜNDÜZ NET GÖRÜNTÜ ELDE ETMEYE YÖNELİK

Tüm kameraların, Mescid-i Aksa çevresindeki kadim kent içinde konuşlanmış bulunan İsrail karakollarından takip edilecek şekilde yerleştirildiği, gece ve gündüz, her türlü hava şartlarında yüksek performans sunduğu, hızlı hareket eden kişilerin kimlik tespitinde de net görüntüler sağladığı belirtiliyor.

İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

Aynı anda maksimum 14 kişinin kameranın yaptığı yayını izleme imkanı bulduğunu kaydeden uzmanlar, tek bir kameranın satış fiyatının 3 bin ile 3 bin 500 dolar arasında değiştiğini dile getiriyor.

"KAMERALAR, YOĞUNLUK VE HAREKETLİLİK İLE İLGİLİ ANALİZLER YAPABİLİYOR"

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail yönetiminin yerleştirdiği kameraların sahip olduğu üstün teknolojiye işaret ederek dar sokakların başına yerleştirilen bu kameralarla evlerin içinin dahi gözetlenebileceğini, tüm mahremiyet kurallarının hiçe sayıldığını söyledi.

İsrail Mescidi Aksa çevresini 'casus kameralarla' izliyor VİDEO

İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

Kudüs'te güvenlik kameraları dağıtımcısı özel bir şirkette montajcı olarak çalışan Tarık Guşa, İsrail yönetiminin yerleştirdiği kameraların oldukça gelişmiş son teknolojilerle tasarlandığını belirtti.

Söz konusu kameraların kullanıcılarına gözlemlediği alanlara ilişkin analizler sunabildiğini, kişilerin giydiği ya da taşıdığı yazılı pankartların içeriklerine ait bilgiler verdiğini kaydeden Guşa, kameraların yoğunluk ve hareketlilikle ilgili de çeşitli analizler yapabildiğini ifade etti.

İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

"BÜYÜK BİRADER SENİ İZLİYOR"

Filistinli avukat ve insan hakları aktivisti Nesrin Alyan da İsrail'in kullandığı sözde "güvenlik" önlemlerini, George Orwell'in "1984" adlı kitabından bir alıntı yaparak eleştirdi.

Alyan "Bu yapılan İsrail polisinin, George Orwell'in 1984 adlı kitabındaki 'Büyük birader seni izliyor' ifadesindeki göreve heveslenmesidir. Evlerin dahi bir mahremiyeti kalmadı. Dar sokakların başına yerleştirilen bu kameralarla evlerin içi dahi gözetlenebilecek." dedi.

Alyan ayrıca "İsrail her ne kadar güvenlik gerekçeleri dese de bu kameraların görüntülerinden mahkemelerde Filistinliler aleyhinde deliller sunacak." diye konuştu.

İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

Şam Kapısı çevresi, İsrail'in uzun süredir üzerinde çalıştığı alanlardan biri. İsrail yönetimi son olarak Şam Kapısı önünde nöbet tutan İsrail polisi ve askerleri için "iki odalı bir ofis" inşa etti.

İsrail polisi geçen cuma günü Şam Kapısı çevresine yerleştirdiği demir barikatlarla Filistinlilerin burada toplanıp gösteri düzenlemesine engel olmaya çalışmış ancak Mescid-i Aksa'dan çıkan Müslümanlar o dar alanda dahi iki saate yakın Trump'ın Kudüs kararı aleyhinde sloganlar atarak protestolarını sürdürmüştü.

İsrail 'casus kameralar' yerleştirdi

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