taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.059
USD
4,0891
EURO
5,0053
ALTIN
175,15
PETR
73,8800

İsrail çocukları vuruyor

İsrail'in 12 yıldır abluka aldığı Gazze Şeridi'nde askerler sivillere yine ateş açtı.

AA | 24.04.2018 - 22:56..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Olayda Cibaliya Mülteci Kampı sınırında 2, Han Yunus sınırında 1 kişi olmak üzere 3 Filistinlinin ayağından yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların tedavi için hastanelere nakledildiği ifade edildi. Son günlerde artan saldırılarda yaralıların arasında çocukların da olduğu gözlendi.

İsrail çocukları vuruyor

TOPLAM YARALI 4 BİNİ GEÇTİ

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 41 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermilerin hedefi olan 4 bine yakın gösterici yaralandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump: Suriye'den çıkmayı çok isterim
ABD Başkanı Donald Trump, "Güçlü ve kalıcı iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız" dedi.
Başbakan'dan Avrupa Konseyi'ne: Kendi işinize bakın
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi'nin erken seçimle ilgili açıklamaları tepki gösterdi.
Hindistan'da ateş fırlatma festivali
Çok tanrılı dinlerin hakim olduğu Hindistan'da dini ateş fırlatma festivali gerçekleştirildi.
Pompeo'nun bakanlığına ilk onay
ABD Başkanı Donald Trump'ın dışişleri bakanı adayı Mike Pompeo, göreve gelmek için ilk onayı aldı. Senato'daki onayın da ardından Pompeo göreve başlayabilecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

596
Erdoğan-Arınç buluşması

Erdoğan-Arınç buluşması

282
Muharrem İnce'nin morali bozuk

Muharrem İnce'nin morali bozuk

140
Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

Şekip Mosturoğlu: Hükmen galip sayılmalıyız

418
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

359
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

135
Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu

Abdullah Gül aday olacak iddiası Erdoğan'a soruldu

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM