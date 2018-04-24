İsrail çocukları vuruyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Olayda Cibaliya Mülteci Kampı sınırında 2, Han Yunus sınırında 1 kişi olmak üzere 3 Filistinlinin ayağından yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların tedavi için hastanelere nakledildiği ifade edildi. Son günlerde artan saldırılarda yaralıların arasında çocukların da olduğu gözlendi.

TOPLAM YARALI 4 BİNİ GEÇTİ

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere ateş açması sonucu 41 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermilerin hedefi olan 4 bine yakın gösterici yaralandı.