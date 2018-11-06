taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3237
Euro
6.0745
Altın
1229.5
Borsa
95947.73
Gram Altın
210.513

İsrail, Donald Trump'ın İran politikasından memnun

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik aldığı ambargo kararını "cesur bir karar" olarak nitelendirdi.

AA | 06.11.2018 - 06:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail, Donald Trump'ın İran politikasından memnun

ABD Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana İsrail'in istediği yönde politikaları uygulamaya koyan Donald Trump, ülkeden bir tebrik daha aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud'un grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla uygulamaya başlanan ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci bölümünün başlaması münasebetiyle Başkan Trump'a teşekkür etti.

CESUR VE ÖNEMLİ BİR KARAR...

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün "tarihi bir gün olduğunu" söyleyen Netanyahu, "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN TRUMP YİNE YAPTIN"

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın." cümlelerini kullanmıştı.

İsrail, Donald Trump'ın İran politikasından memnun

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

Rihanna'dan Trump'a şarkı resti

35
ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

ABD: Rusya uçağımızı düşürmek istedi

39
Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

Hande Doğandemir'in arkadaşız ifadesi uzun sürmedi

31
Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

Bakan Soylu: Terörist sayısını kısa sürede 500'e indireceğiz

28
Kaptan Çakmak: Olmadı, hakkınızı helal edin

Kaptan Çakmak: Olmadı, hakkınızı helal edin

33
İstanbul'da uyuşturucuya darbe

İstanbul'da uyuşturucuya darbe

9
Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM