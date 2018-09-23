İsrail, Enver Sedat suikastını kendi lehine kullandı

Müslüman-Arap aleminde çok eleştirilen 1978 tarihli Camp David Anlaşması'nın gizli ek belgeleri, aslında dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın anlaşmaya Filistinliler lehine önemli maddeler koydurduğu şeklinde yorumlandı. Ama İsrail'in bunları 5 yıl içinde yerine getirmesine mahal kalmadan Enver Sedat 1981'de radikal İslamcıların suikastı sonucu öldürüldü.

İSRAİL, GELİŞMELERİ KENDİ LEHİNE KULLANDI

Mısırlı uzmanlar, Camp David'in Filistinliler lehine önemli maddeler içerdiğinin ancak bugün görülebildiği, İsrail yönetiminin bölge ve uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri ve Arap ülkelerinin zaafını kendi lehine çevirdiği değerlendirmesini yaptı.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE TAM ÖZERKLİK VERECEKTİ

Anlaşmaya göre İsrail'in başlangıç tarihinden sonraki 5 yıl içinde Filistinlilere 'tam özerklik' vermesi gerekiyordu. Uzmanlar, bunu vermeyen İsrail'in Enver Sedat'ın anlaşmaya tepki olarak 3 yıl sonra suikast sonucu öldürülmesini de kullandığını görüşünü dile getirdi.

BÖLGESEL KIRILMALAR VE SOVYETLERİN YIKILMASI, FİLİSTİNLİLERİN UMUTLARINI BİTİRDİ

İsrail'in yapmış olduğu anlaşmaları ihlal etmesinin artık normal karşılanır hale geldiğini, geçen 40 yıl içerisinde İsrail'in iki önemli gelişmeden faydalandığını söyleyen uzmanlar, bunlardan ilkinin Irak-İran savaşı, Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve ardından ABD'nin Irak işgali gibi bölgesel kırılmalar olarak sıraladı. Diğerinin ise Sovyetler Birliği'nin dağılması, dünyanın tek kutuplu hale gelmesi ve yeni dünya sistemin başındaki ABD yönetimlerinin İsrail'e desteğini artırarak sürdürmesi olduğunu belirtti.