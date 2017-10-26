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İsrail Filarmoni Orkestrası New York'ta protesto edildi

Aktivistler, "İsrail'in Filistin'e yönelik ayrımcı politikalarına ve askeri operasyonlarına destek veren" orkestraya tepki gösterdi.

26.10.2017 - 11:01
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New York'un ünlü konser salonu Carnegie Hall'un önünde toplanan ve İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkan insan hakları savunucuları, İsrail Filarmoni Orkestrası'na "işgale karşı müzik" temasıyla enstrüman çalarak tepki gösterdi.

İsrail Filarmoni Orkestrası New York'ta protesto edildi

NEW YORK'TA PROTESTO

Protestocular, "İsrail Filormani Orkestrası'nı boykot et.", "Adalet olmadan armoni olmaz." yazılı dövizler taşıdı. İnsan hakları aktivistlerinden Patrick Connors, İsrail Filarmoni Orkestrası'nın "İsrail'in askeri operasyonlarına destek verdiğini" söyledi.

İsrail Filarmoni Orkestrası, New York'ta protesto edildi İZLE

Connors, orkestranın aynı zamanda İsrail'e "kültür elçisi" olarak hizmet ettiğini dile getirdi.

İsrail'e işgalci politikası nedeniyle yaptırımlar uygulanması için kampanya yürüten ve boykot eden New York merkezli Adalah-NY sivil toplum örgütünün temsilcisi Riham Barghouti ise bu orkestranın "İsrail propagandasına destek olduğunu ve suç ortaklığı yaptığını" belirtti.

İsrail Filarmoni Orkestrası New York'ta protesto edildi

Barghouti, New York'un "İsrail'in apartheid rejiminin" bir parçası olmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

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