İsrail Filistin'in vergisine el koyacak

Her geçen gün bir sivili öldüren, 'İsrailli yerleşimciler' adı altında Filistin topraklarına el koyan İsrail, şimdi de toplanan paralara göz dikti.

VAHŞETİ MESAJ OLARAK ADLANDIRDI

İsrail'in, bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen Halil Cebbarin'in ailesine Filistin yönetiminin bir miktar para ödediğini ve ileride de her ay maaş vereceğini ileri sürmesi üzerine verginin bir kısmına el koyma kararı alan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Cebbarin ailesinin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılması için başka yolların da aranmasını istedi.

Kahlon, bu kararın sert bir tepki olduğunu ve aynı zamanda Filistinlilere paralarını iki kat kaybedecekleri mesajı taşıdığını dile getirdi.