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İsrail Filistin'in vergisine el koyacak

Filistin'i kuşatma altına alan işgalci İsrail, Filistin yönetimi adına topladığı verginin bir kısmına el koyma kararı aldı.

AA | 21.09.2018 - 03:13..
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İsrail Filistin'in vergisine el koyacak

Her geçen gün bir sivili öldüren, 'İsrailli yerleşimciler' adı altında Filistin topraklarına el koyan İsrail, şimdi de toplanan paralara göz dikti.

İsrail Filistin'in vergisine el koyacak

VAHŞETİ MESAJ OLARAK ADLANDIRDI

İsrail'in, bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edilen Halil Cebbarin'in ailesine Filistin yönetiminin bir miktar para ödediğini ve ileride de her ay maaş vereceğini ileri sürmesi üzerine verginin bir kısmına el koyma kararı alan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Cebbarin ailesinin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılması için başka yolların da aranmasını istedi.

Kahlon, bu kararın sert bir tepki olduğunu ve aynı zamanda Filistinlilere paralarını iki kat kaybedecekleri mesajı taşıdığını dile getirdi.

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