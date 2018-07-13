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İsrail Filistinli bir çocuğu öldürdü

Toprak Günü nedeniyle Filistin'de devam eden gösterilerde İsrail askeri bir çocuk daha öldürdü.

AA | 13.07.2018 - 22:15..
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Gazze'deki Sağlık bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yaşındaki Osman Rami Hillis'in, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.

Hillis'in şehadetiyle Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olanların sayısı 138'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail Filistinli bir çocuğu öldürdü

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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