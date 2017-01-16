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İsrail Filistinli gazeteci Kıyk'ı yeniden gözaltına aldı

İsrail 94 günlük açlık grevinin ardından serbest bırakılan Muhammed el-Kıyk'ın yeniden gözaltına aldı.

16.01.2017 - 05:46
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İsrail Filistinli gazeteci Kıyk'ı yeniden gözaltına aldı

İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla 94 günlük açlık grevinin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılan Muhammed el-Kıyk'ın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

İSRAİL ASKERLERİ ARACINI DURDURDU

Kıyk'ın gazeteci eşi Feyha Şeleş, Ramallah yakınındaki Beyt İl kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından eşinin bulunduğu aracın durdurularak beraberindekilerle birlikte yaklaşık bir saat bekletildikten sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Eşinin, "İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin cenazelerini teslim edilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere katıldığını ve durdurulduğu sırada şehit yakınlarıyla birlikte olduğunu" belirten Şeleş, "Muhammed, yanındakilere gözaltına alındığı ilk andan itibaren açlık grevine başladığını söylemiş." dedi.

İsrail Filistinli gazeteci Kıyk'ı yeniden gözaltına aldı

İSRAİL'İN KEYFİ UYGULAMALARINA KARŞI 94 GÜN AÇLIK GREVİ

İsrail askerlerince 21 Kasım 2015'te Ramallah'taki evinde gözaltına alınan Kıyk, "İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını" protesto etmek için başlattığı 94 günlük açlık grevinin ardından geçen mayıs ayında serbest bırakılmıştı.

İsrail makamları, aynı yılın aralık ayında da Suudi Arabistan'ın El-Mecd televizyonunda görev yapan Kıyk'ın "Mesleği aracılığıyla şiddete teşvik etmek" suçlamasıyla 6 ay tutuklu kalmasına karar vermişti.

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