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İsrail Filistinli şehitlerin cenazelerini alıkoyacak

Filistin Şehit Cenazelerini Geri Alma Milli Komisyonu, İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerini alıkoymayı "yasallaştırmaya" çalıştığını belirtti.

AA | 06.03.2018 - 23:58..
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İsrail'in Filistinli şehitlerin cenazelerinin alıkonulmasını yasallaştırmak için "akıllı" bir şekilde çalıştığını ifade eden Hamad, bunun da yerel veya uluslararası mahkemelerde İsrail hakkında kovuşturma yapılmasını engelleyeceğini aktardı.

İsrail Filistinli şehitlerin cenazelerini alıkoyacak

"CENAZELERİ ALIKOYMA HAKLARI OLDU"

Komisyon sözcüsü Selva Hamad, "Knesset'in yaptığı düzenleme, İsrail'in naaşları elinde tutmasına izin vermedi ancak ileri sürdüğü şartlar kabul edilene kadar cenazeleri alıkoyma hakkı verdi." dedi.

Cenazelerin alıkonulması konusunda uluslararası kurumlara başvurmanın kolay bir durum olmadığını ifade eden Hamad, "Durum, tarafımızdan açılan davaları yavaşlatan İsrail mahkemeleri için bile karmaşık bir hal aldı." diye konuştu.

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