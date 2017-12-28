İsrail, Filistinli vekilin tutukluluk süresini uzattı

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Çin'in köpek yılı Trump'la kutlanıyor

Çin takvimine göre 16 Şubat 2018'de başlayacak olan köpek yılı için Çin'de kutlama hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklarda en çok göze çarpan ise Trump'a benzeyen köpek figürleri oldu.