İsrail gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Türkiye ile boru hattı müzakerelerinin bu yaz sonuçlanabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE-İSRAİL BORU HATTI

Bloomberg'e röportaj veren Bakan Steinitz, “Amaç doğal gazı İsrail ve çevresinden ihraç etmek için İsrail-Türkiye arasında uzanan bir doğal gaz boru hattı konusunda bu yaza kadar hükümetler arası bir anlaşmayı sonuçlandırmak.

Arzum, bundan üç sene sonrasında Türkiye’ye doğal gaz ihracatı yapabiliyor olmak ve altı yıl sonra ise hattı İtalya’ya uzatarak Akdeniz’den geçen bu boru hattını tamamlamak.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

2016 yılının sonlarında İsrail ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci çerçevesinde konuşulan ve iki ülke arasında yapılacak olası bir gaz anlaşmasıyla bölgedeki kaynakların uluslararası piyasalara Türkiye üzerinden aktarılması senaryosu güçlenmişti.

2019 YILINDAN İTİBAREN

Anlaşmayla Türkiye’ye 2019'dan itibaren yıllık 10 milyar metreküp İsrail doğal gazı akışı bekleniyor.

İSRAİL'İN DOĞAL GAZ REZERVİ

İsrail'in en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

TÜRK AKIMI PROJESİ

Rusya da Türkiye ile yaptığı Türk Akımı projesiyle doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefliyor.

Avrupa'ya doğal gazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğal gazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedende gündeme geldi. Doğal gaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akım’ının 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.