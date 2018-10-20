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İsrail Gazze sınırında 130 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesinde 130 kişi yaralandı.

AA | 20.10.2018 - 01:53..
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde, aralarında bir gazeteci, 4 sağlık görevlisi ve 25 çocuğun da bulunduğu 130 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Gazze sınırında 130 Filistinliyi yaraladı


YARALILAR ARASINDA DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Ayrıca İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçağının, Gazze'nin güneyinde "yanan balon taşıdığı" iddia edilen bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Adraee, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Açıklamada, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise bu saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Gazze sınırında 130 Filistinliyi yaraladı


6 AYDA 200'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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