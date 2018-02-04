İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

Ordudan yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinin sitesinde yer alan açıklamada, yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek tatbikatın önceden planlandığı ve orduya ait birliklerin savaş hazırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

İSRAİL BU SABAH KASSAM'I BOMBALADI

İsrail'e ait savaş uçakları, bu sabah erken saatlerde, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombalamıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan rokete karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.