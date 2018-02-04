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İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

İsrail ordusunun, pazar sabahı Gazze sınırı çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde geniş kapsamlı askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

AA | 04.02.2018 - 00:05..
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Ordudan yapılan ve Yedioth Ahronoth gazetesinin sitesinde yer alan açıklamada, yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek tatbikatın önceden planlandığı ve orduya ait birliklerin savaş hazırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

İSRAİL BU SABAH KASSAM'I BOMBALADI

İsrail'e ait savaş uçakları, bu sabah erken saatlerde, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombalamıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan rokete karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

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İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

İsrail Gazze sınırında askeri tatbikat yapacak

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