İsrail, Gazze sınırında deniz duvarı inşa ediyor

İsrail Gazze’nin hemen kuzeyindeki Zikim bölgesinde deniz duvarı inşasına devam ediyor. Duvarın üç katmandan oluşacağı açıklandı.

BU YIL TAMAMLANACAK

Duvarın ilk katmanı denizin altında yer alıyor, ikinci katman beton ve üçüncü katmanda ise dikenli tellerle çevrili parmaklıklar yer alıyor. 6 metre yüksekliğinde, 50 metre genişliğinde ve birkaç kilometre uzunluğundaki duvarın bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

İsrail, Filistin sınırında deniz duvarının inşasına devam ediyor - VİDEO

İsrail ordusu, inşa edilen duvarın Hamas’ın deniz yoluyla yapabileceği sızma girişimlerinden İsraillileri korumak için yapıldığını iddia etmişti.

GAZZE DENİZDEN DE ABLUKA ALTINDA

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, duvar inşaatını duyururken yıl sonunda bitirilmesini öngördüklerini ve duvarın Zikim sahilini keseceğini belirtmişti. Gazze kadaradan da duvar, abluka ve güvenlik şeritleri ile abluka altında tutuluyor.

İsrail deniz duvarı projesine dair ilk duyurusunu 2014 yılında Gazze Şeridi’ne yaptığı savaş sırasında duyurmuştu.