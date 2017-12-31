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İsrail Gazze'de gözetleme kulesini vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "gözetleme kulesi"ni vurdu.

AA | 31.12.2017 - 05:14..
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İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Filistinli gruplara ait gözetleme kulesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle gözetleme kulesinde hasar meydana geldiği ifade edildi.

İsrail Gazze'de gözetleme kulesini vurdu

İSRAİL AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Gazze'den cuma günü yapılan roket saldırısına karşılık Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait "keşif noktası"nı hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan iki roketin, İsrail ordusunun "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydedilmişti.

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