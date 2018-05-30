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İsrail: Gazze'deki 60 askeri hedefi vurduk

İsrail ordusu, "roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak" başlatıldığını açıkladığı operasyonda, Gazze Şeridi'ndeki toplam 60 hedefin vurulduğunu duyurdu.

İHA | 30.05.2018 - 09:53..
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Gazze'de Salı günü başlayan ve Çarşamba gününün ilk saatlerinde de devam eden çatışmalar için, "bölgede 2014 yılında bu yana yaşanan en büyük askeri hareketlilik" değerlendirmesi yapılıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada vurulan hedefler arasında bir askeri bina ile roket üretim merkezinin de bulunduğu kaydedildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Açıklamada, Salı günü 70 roket ve havan mermisinin İsrail tarafına atıldığı ve bunların çoğunun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Roket saldırısında 3 İsrail askerinin yaralandığı bildirilirken Gazze'ye yönelik misilleme saldırısında ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.

İsrail: Gazze'deki 60 askeri hedefi vurduk

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