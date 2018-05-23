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İsrail Gazze'deki balıkçı teknelerini jetlerle vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki balıkçı limanında bulunan iki tekneyi en az üç füzeyle vurdu.

AA | 23.05.2018 - 06:36..
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İsrail savaş uçaklarının düzenlediği iki saldırıda, Gazze Şeridi'ndeki iki tekne ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefi vuruldu.

İSRAİL BALIKÇI TEKNELERİNİ HEDEF ALDI

İsrail uçakları, Gazze kentinin batısındaki balıkçı limanında bulunan iki tekneyi en az üç füzeyle vurdu. Saldırının ardından teknelerden biri alev aldı.

Gazze Ablukayı Kırma Heyeti Organizatörü Alaaddin el-Batta, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusu tarafından hedef alınan iki teknenin, gelecek ay bölgeye ulaşması beklenen "Ablukayı Kırma" gemilerini karşılamak üzere hazırlandığını ifade ederek, teknelerin bir aydan kısa sürede ikinci kez hedef alındığını aktardı.

Batta, İsrail'in tekneleri vurmasını, "işgal güçlerinin, hastaların ve öğrencilerin yasal seyahat ve tedavi haklarını engellemeye çalışan çirkin yüzünün teyidi" olarak değerlendirdi.

İsrail Gazze'deki balıkçı teknelerini jetlerle vurdu

KASSAM TUGAYLARI'NA 6 FÜZE ATILDI

İsrail uçakları, limanı hedef alan hava saldırısından yaklaşık yarım saat sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cebaliya beldesinin doğusunda, Kassam Tugayları'na ait bir hedefe 6 füze attı.

Her iki saldırıda da ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden sızan bir grup gencin askeri alanları kundaklamasına karşılık, İsrail güvenlik güçlerinin Hamas'a ait mevzileri hedef alan iki hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in savaş uçaklarının, Hamas'a ait Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir altyapı ile denizdeki iki hedefi vurduğu ifade edildi.

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