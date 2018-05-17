İsrail Gazze'ye hava operasyonu düzenledi

Filistinli güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinin batısında yer alan Kassam Tugaylarına ait bir askeri alanı 4 roketle vurdu.
Aynı kaynak, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısında Hamas'a ait benzer bir alanı hedef aldığını aktardı.
1 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ilk saldırı sırasında bir Filistinlinin ayağından yaralandığını belirtti.
İsrail ordusu dün Gazze'nin doğu sınırında Hamas'a ait bazı noktaları bombalamıştı.