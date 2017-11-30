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İsrail Gazze'ye saldırdı

Gazze şehrine saldıran İsrail ordusunun, Rafah kentinin batısında bir alana da dört füze attığı kaydedildi.

İHA | 30.11.2017 - 23:37..
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İsrail Gazze'ye saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı açıklandı. Saldırı hakkında konuşan Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El-Kudra, ayrıca Han Yunus kentinin doğusunun duman bombalarıyla vurulduğunu bildirildi.

İsrail Gazze'ye saldırdı

1 ALANA 4 FÜZE ATILDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde Kudüs Müfrezeleri’ne ait Burak alanına saldırı düzenlediği, ayrıca işgal ordusunun Rafah kentinin batısında bir alana dört füze attığı kaydedildi.

İsrail uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki İzzeddin El-Kassam Tugayları’na ait Hıttin alanını iki füzeyle hedef aldığı belirtildi.

İsrail Gazze'ye saldırdı VİDEO


İsrail Gazze'ye saldırdı

KUDÜS'E AİT BİR ALANA HAVA SALDIRISI

İsrail’in Han Yunus’un batısında Kudüs Müfrezeleri’ne ait bir alana da hava saldırısı düzenledi.

Bu arada savaş uçaklarının Gazze kentinin batısındaki El-Muharratat bölgesine yeniden hava saldırısı düzenlemeye başladığı kaydedildi.

İşgal ordusu topçusunun da Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Han Yunus kentinin doğusunu duman bombalarıyla vurduğu bildirildi.

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