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İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze'yi havadan ve karadan atış altına almıştı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'ye gerçekleştirdiği oeprasyonlara BAE uçaklarının da katıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 11:33..
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Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve Müslüman ülkelerde yaşanan dram tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Bu durumda Körfez ülkeleri de akılalmaz birliktelikler ve ilişkiler ile bölgede çıkarlarını gözetmeyi sürdürüyor.

Bunun bir örneği de bugün ortaya çıktı. İsrail'in Gazze bombardımanına BAE uçaklarının da katıldığı belirtildi.

İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu

İSRAİLLİ GAZETECİ DUYURDU

İsrailli gazeteci, İsrail'e F-35 savaş uçağı eğitimi almak için gelen Birleşik Arap Emirlikleri pilotlarının 3 hafta önce Gazze saldırısına katıldığını açıkladı. BAE ordusunun Hava Kuvvetlerine bağlı pilotlarının İsrail ordusuyla omuz omuza Gazze'deki hedefleri vurduğu ve tatbikata katılım sağladığı belirtildi.

İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu


GAZZE'DE KATLİAM

İsrail ordusu, Gazze’den 180 roket ve havan topunun İsrail vatandaşlarının bulunduğu yerleşim yerlerine atıldığını iddia ederek Gazze'ye operasyon gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi’ndeki 150 hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırılarda sivillerin de hedef alındığı belirtildi.

İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu

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