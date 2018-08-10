İsrail Gazze'yi BAE ile birlikte vurdu

Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklar ve Müslüman ülkelerde yaşanan dram tüm dünyanın gözleri önünde devam ediyor. Bu durumda Körfez ülkeleri de akılalmaz birliktelikler ve ilişkiler ile bölgede çıkarlarını gözetmeyi sürdürüyor.

Bunun bir örneği de bugün ortaya çıktı. İsrail'in Gazze bombardımanına BAE uçaklarının da katıldığı belirtildi.

İSRAİLLİ GAZETECİ DUYURDU

İsrailli gazeteci, İsrail'e F-35 savaş uçağı eğitimi almak için gelen Birleşik Arap Emirlikleri pilotlarının 3 hafta önce Gazze saldırısına katıldığını açıkladı. BAE ordusunun Hava Kuvvetlerine bağlı pilotlarının İsrail ordusuyla omuz omuza Gazze'deki hedefleri vurduğu ve tatbikata katılım sağladığı belirtildi.





GAZZE'DE KATLİAM

İsrail ordusu, Gazze’den 180 roket ve havan topunun İsrail vatandaşlarının bulunduğu yerleşim yerlerine atıldığını iddia ederek Gazze'ye operasyon gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi’ndeki 150 hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edildi. Saldırılarda sivillerin de hedef alındığı belirtildi.