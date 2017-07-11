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İsrail Gazze'yi karanlıkta bıraktı

Gazze'deki elektrik arızası giderilemediği için bölgede zaman zaman iletişim sağlanamıyor.

11.07.2017 - 16:25
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Batı Şeria ve Gazze'de hizmet veren Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle şirketin çalışma sahasındaki jeneratörlerde teknik arıza meydana geldiği, bu durum nedeniyle bazı bölgelerde iletişimin tamamen koptuğu belirtildi.

İsrail'in arızayı giderebilmek için gerekli malzemenin Gazze'ye girişine izin vermemesi ve Gazze'de tamir edilmesi için yeterli imkanın bulunmaması nedeniyle sorun çözülemiyor.

Ayrıca elektrik krizinin diğer başka bölgelerde de iletişimin kopmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

FİLİSTİN ÖDENEĞİ KESTİ

Yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

GÜNDE 4 SAAT ELEKTRİK VERİLİYOR

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

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