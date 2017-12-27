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'İsrail gerçek bir ülke değil' yazan dergi toplatıldı

Çocuk dergisi Youpi, son sayısındaki 'İsrail'in bazı ülkeler tarafından gerçek bir ülke olarak görülmediği' ifadesi nedeniyle toplatıldı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 08:55..
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youpi

Fransa'da yayınlanan çocuk dergisi Youpi'nin ocak sayısı bayilerden geri çekildi. Derginin son sayısında dünyadaki ülkelerin tanıtımı yapılırken, İsrail'in bazı ülkeler tarafından 'gerçek bir ülke olarak görülmediği' ifadesi yer aldı.

Söz konusu ifadeye itiraz eden Fransa Yahudi Temsilcileri Konseyi derginin toplatılmasını talep etti.

BAYİLERDEN ÇEKİLECEK

Euronews'in haberine göre, 5-10 arası yaşlardaki çocuklara hitap eden Youpi dergisinin imtiyaz sahibi Bayard Grubu, derginin ocak sayısının bayilerden çekileceğini söyledi.

Derginin ocak sayısında dünya haritasının bulunduğu sayfada dünya ülkeleri tanıtıldı.

Ülkeler tanıtılırken, "Dünyadaki 197 ülkeye devlet denir. Fransa, Almanya, Cezayir gibi. Dünyada 197 ülkeden daha fazla ülke var. Ancak tüm dünya bu ülkeleri (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi) gerçek ülke olarak görmüyor." ifadeleri yer aldı.

'İsrail gerçek bir ülke değil' yazan dergi toplatıldı

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