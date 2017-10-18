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İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

18.10.2017 - 11:08
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İsrail askerleri Filisinlilere uyguladığı keyfi gözaltı uygulamalarına devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki farklı bölgelerde "terör eylemlerine" karıştıkları iddiasıyla 18 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İSRAİL ASKERLERİNDEN KEYFİ GÖZALTILAR

Filistin basını ise gözaltına alınanlar arasında daha önce "serbest bırakılan tutukluların" da bulunduğunu aktardı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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