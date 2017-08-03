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İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

03.08.2017 - 12:12
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İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik zulmü devam ediyor. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamayla, Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz, Ras el-Amud, Et-Tur ve Beyt Hanina mahallelerinde düzenlenen baskınlarda 15 Filistinli gözaltın aldığını açıkladı.

İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

BATI ŞERİA'DA 8 GÖZALTI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Gözaltı nedenleri olarak da Filistinlilerin polis güçlerine molotof kokteyli ve taş atmakla suçlanıyor

İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

SİSTEMATİK İSRAİL ZULMÜ

İsrail polisi iki gün önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaptığı operasyonlarda 33 Filistinliyi gözaltına almıştı.
Filistinli kurumların hazırladığı rapora göre, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli esaret ve işkence altında İsrail hapishanelerinde bulunuyor.

İsrail güçleri 23 Filistinliyi gözaltına aldı

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