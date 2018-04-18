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İsrail güçleri bu kez çocuk parkını yıktı

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs kentinin kuzeyindeki Havaalanı Mahallesi'nde yer alan 'Kalendiya Şehitleri Çocuk Parkı'nı yıktı.

İHA | 18.04.2018 - 03:04..
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Kefer Akab Belediyesi basın sözcüsü Raid Hamdan, işgal belediyesinin son günlerde Kudüs ve Ramallah kentlerini birbirine bağlayan Kalendiya kontrol noktasına yeni bir yol açmak için bir dizi yıkım gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail güçleri bu kez çocuk parkını yıktı

ÇOCUK PARKINI DA YIKTILAR

Hamdan, iki dönümlük parkın yıkıldığını ve parkın bulunduğu arazinin sahibinin halen Filistin dışında yaşadığını ifade etti. Kalendiya askeri kontrol noktasını genişletme çalışmaları kapsamında Havaalanı Mahallesi’nde birçok yıkım yapıldığı, işgal güçlerinin kontrol noktasında araçları ve yayaları teftiş etmesi nedeniyle bölgede büyük izdiham yaşandığı bildirildi.

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