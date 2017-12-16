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İsrail güzeli ile selfi çekti ölüm tehditleri yağdı

Irak güzellik yarışmasının galibi Sarah Idan, ABD’de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması sırasında İsrail güzeli Adar Gandelsman ile çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaşması üzerine gelen tehditl

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 04:32..
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ABD'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması sırasında İsrail güzeli Adar Gandelsman ile çektiği selfiyi Instagram hesabından paylaşan Irak güzeli Sarah Idan, ölüm tehditleri aldı.

İsrail güzeli ile selfi çekti ölüm tehditleri yağdı

"SEN İSRAİL'İ TANIYORSUN"

"Barış ve sevgi" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafın altında, Irak'taki Instagram kullanıcılarından "Sen bu fotoğraf ile İsrail'i tanıyorsun ve bu kabul edilemez" yorumlarına maruz kaldı.

Sarah Idan, baskılar yüzünden ailesiyle birlikte ABD’ye taşınma kararı aldı.

İsrail güzeli ile selfi çekti ölüm tehditleri yağdı

"FOTOĞRAFI KALDIRIRSAN TACINI GERİ ALIRIZ"

The Washington Post'un haberine göre; göre Irak güzeli Idan, bu fotoğrafı sosyal medyadan kaldırmaması durumunda tacının elinden alınacağı tehdidini aldı.

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