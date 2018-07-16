İsrail Halep'te bir havalimanını bombaladı

İsrail’in Suriye’nin Halep kentinde bulunan Nairab Askeri Hava Üssünü bombaladı.

ESAD İÇİN ÖNEMLİ BİR NOKTAYDI

Esad rejimine yakınlığı ile bilinen bir yayın kuruluşu, İsrail’in rejim için önemli noktalardan biri olarak bilinen, Halep kentindeki Nairab Askeri Hava Üssünü bombaladığını duyurdu.

İSRAİL GAZZE'Yİ DE VURDU

İsrail, Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı düzenlendi. İsrail ordusu tarafından yapılan saldırılarda 85 bomba atıldı.

Saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişi yaralandı.