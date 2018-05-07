İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

Yıllardır abluka altında bulunan bölgelerde, İsrail askerlerinin kadın ve çocuk ayırmadan yaptığı katliam giderek artıyor. Avrupa’nın birçok noktasında İsrail’in orantısız güç kullanmasına tepkiler artarken, kendi vatandaşları izlemeyi tercih ediyor.

İSRAİLLİ GENÇLER İZLEMEKLE YETİNDİ

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği dönemde başlayan barışçıl gösterilere, İsrail askeri gerçek mermiyle cevap verdi.

Reuters’in servis ettiği görüntülerde İsrailli gençlerin olayları izlediği anlar dikkat çekti.

İsrailli gençler, sınırdaki gösterilerde sivilleri öldüren askerlerini kulelerden izledi. Avrupa’nın birçok ülkesinde İsrail’in katliamına tepkiler yükselirken, İsrail halkının sessizliği tepkiye neden oldu.