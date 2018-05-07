taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2317
EURO
5,0650
ALTIN
179,22
PETR
74,9700

İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

İsrail – Gazze sınırının bir tarafında Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi verirken, karşı tarafındaki İsrail vatandaşlar bir vahşet izlemekle yetiniyor.

Detay Haber | 07.05.2018 - 05:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

Yıllardır abluka altında bulunan bölgelerde, İsrail askerlerinin kadın ve çocuk ayırmadan yaptığı katliam giderek artıyor. Avrupa’nın birçok noktasında İsrail’in orantısız güç kullanmasına tepkiler artarken, kendi vatandaşları izlemeyi tercih ediyor.

İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

İSRAİLLİ GENÇLER İZLEMEKLE YETİNDİ

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ettiği dönemde başlayan barışçıl gösterilere, İsrail askeri gerçek mermiyle cevap verdi.

Reuters’in servis ettiği görüntülerde İsrailli gençlerin olayları izlediği anlar dikkat çekti.

İsrailli gençler, sınırdaki gösterilerde sivilleri öldüren askerlerini kulelerden izledi. Avrupa’nın birçok ülkesinde İsrail’in katliamına tepkiler yükselirken, İsrail halkının sessizliği tepkiye neden oldu.

İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

İsrail halkı askerinin katliamına sessiz kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
97 kaçak göçmen Libya açıklarında kurtarıldı
Libya'nın Trablus kenti açıklarında 97 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı
Paris ve Florida'daki terör saldırılarını örnek gösteren Trump'ın, "Siviller silahlı olsaydı saldırıları önlerlerdi" açıklamasında yaptığı el hareketi Fransa'yı ayağa kaldırdı.
Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik
Polonya'nın güneyinde Jastrzebie-Zdroj kasabasındaki bir madende dün yaşanan sarsıntı sonucu oluşan göçükte mahsur kalan madencilerden ikisinin cesedine ulaşıldı.
Nijerya'da silahlı saldırı: 45 ölü
Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 45 sivil hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

51
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

12
Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

Karabük'te engelli sürücü kaza yaptı çevredekiler koştu

3
Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

Polonya'daki maden göçüğünde kalan 3 işçi için seferberlik

4
Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

Samsun'da iki kardeş ölü bulundu

6
Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

Özpirinçci'nin yeğenini istismar eden bakıcı kaçtı

3
Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM