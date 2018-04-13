İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri Bağımsızlık Günü'ne hazırlık yapılmasını istedi. Bu emir üzerine eğitim yapan jetleri gören İsrail halkı korkudan evlerine kaçıp acil durum hatlarını aradı.

İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu VİDEO



EĞİTİM UÇUŞUNU İRAN ZANNEDİP EVLERİNE KAÇTILAR

Başkent Tel Aviv'de akrobasi uçuşu yapan İsrail Hava Kuvvetleri'nin jetlerinden korkan İsrailliler yüzünden polisin acil durum hattı kilitlendi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail uçak filosundan gelen gürültüler nedeniyle endişeli vatandaşlardan çok sayıda çağrı alındığı belirtildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, "Pilotların, İsrail Hava Kuvvetleri Bağımsızlık Günü'ne hazırlık için eğitim uçuşu yaptığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Herhangi bir acil durum yok" denildi.