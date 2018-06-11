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İsrail Hamas'tan beklentisini açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Liberman Hamas'tan beklenti içinde olduklarını İsrail askerlerinin iade edilmesi durumunda Gazze'ye uygulanan ablukayı hafifletebileceklerini söyledi.

AA | 11.06.2018 - 08:53..
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'ın elindeki İsrail askerlerini iade etmesi durumunda Gazze'ye uyguladıkları ablukayı hafifletebileceklerini belirtti.

AA'nın haberine göre, İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan Liberman, Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail askerlerini ülkelerine iade etmemesi durumunda İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı hafifletmeyeceğini söyledi.

CENAZELERİ İSTİYORLAR

Gazze'deki insani durumun iyileşmesi konusunda Hamas'tan beklenti içinde olduklarını kaydeden Liberman, "Nasıl ki Filistinliler İsrail'den bir insani girişim beklentisi içinde ise İsrail de Hamas'tan Hadar Goldin ve Oron Şaul'un cenazeleri ile Avera Mengistu'yu iade ederek bir insani girişimde bulunmasını bekliyor." dedi

Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde hem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hem de Hamas'ın rolü olduğunu ileri süren Liberman, "Hamas'ın hedefi Gazze'deki durumu iyileştirmek değil, bilakis askeri gücünü geliştirecek bilgiyi elde etmek, silah kaçırmak ve İran ile Hizbullah'a bağlı askeri eğitim uzmanlarını Gazze'ye sokmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN TALEBİ

İsrail'in Esir Ve Kayıp İşleri Koordinatörü Yaron Bloom da daha önce İsrail devlet radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas ile "Şalit" anlaşmasına benzer bir anlaşma yapmayacağını belirterek, "İsrail için kabul edilebilir anlaşma Gazze'nin tamamen yeniden imar edilmesi planıdır." demişti.

Hamas daha önce yaptığı birçok açıklamada, İsrail'in elinde bulunun Filistinli tutuklular bırakılmadan, İsrail ile esir değişimi görüşmelerinin gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

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