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İsrail hava üslerinde tatbikat

İsrail ordusunun, ülkede bulunan tüm askeri hava üslerinde perşembe gününe kadar sürecek bir askeri tatbikat başlattığı bildirildi

AA | 04.06.2018 - 09:24..
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QWE

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın perşembe gününe kadar süreceği belirtilerek, “Bu tatbikat daha önceden planlanmıştı ve ordunun kabiliyet gücünün ile her türlü ihtimale hazırlığının korunması planlanıyor. ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın ülkenin güneyinde, Gazze sınırında da yapılacağı bildirilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. İsrail ordusu 2018’in başından bu yana birçok askeri tatbikat gerçekleştirmiş, bazı tatbikatlara ABD ordusu da destek vermişti.

İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ordusu, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanıyor ve Gazze’ye Filistin direniş örgütleri tarafından İsrail bölgelerine roket atıldığını bahane ederek, hava saldırıları düzenliyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere, 123 Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinli'nin yaralandığını duyurmuştu.

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