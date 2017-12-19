taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

İsrail hükümeti idam cezasını oylayacak

İsrail'de koalisyon ortaklarının parlamentoya "teröristler" için idam cezası getiren bir yasa teklifi sunmak konusunda anlaştıkları bildirildi.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

idam

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın aşırı sağcı partisinden yapılan açıklamada, planlanan tasarıda teröristlerle kimlerin kast edildiği konusunda net ifadelere yer verilmedi.

"MEVZUAT ÇOK BASİT"

Yapılan açıklamada "Bugün teröristler için ölüm cezası tasarısı sonunda koalisyon liderlerinin forumu tarafından onaylandı" ifadeleri kullanılarak "Mevzuat çok basit ve çok net olmalıdır. Masum sivilleri öldürmek için gelen bir terörist ölüm cezasına çarptırılacaktır." denildi.

EN SON NAZİ SAVAŞ SUÇLUSU ASILMIŞTI

DW Türkçe'nin haberine göre, İsrail sınırları içinde kanunlar insanlığa karşı işlenen suçlar ve vatan hainliği için ölüm cezasını öngörüyor. Bu kanun uyarınca İsrail'de son olarak ölüm cezasına 1961'de Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann mahkum edilmiş ve bir yıl sonra asılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Nenets Bölgesi'nden Sibirya'ya kalkan uçak kalktıktan kısa bir süre sonra yere çakılması sonucu 4 kişi öldü.
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

419
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

209
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

66
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM