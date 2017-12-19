İsrail hükümeti idam cezasını oylayacak

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın aşırı sağcı partisinden yapılan açıklamada, planlanan tasarıda teröristlerle kimlerin kast edildiği konusunda net ifadelere yer verilmedi.

"MEVZUAT ÇOK BASİT"

Yapılan açıklamada "Bugün teröristler için ölüm cezası tasarısı sonunda koalisyon liderlerinin forumu tarafından onaylandı" ifadeleri kullanılarak "Mevzuat çok basit ve çok net olmalıdır. Masum sivilleri öldürmek için gelen bir terörist ölüm cezasına çarptırılacaktır." denildi.

EN SON NAZİ SAVAŞ SUÇLUSU ASILMIŞTI

DW Türkçe'nin haberine göre, İsrail sınırları içinde kanunlar insanlığa karşı işlenen suçlar ve vatan hainliği için ölüm cezasını öngörüyor. Bu kanun uyarınca İsrail'de son olarak ölüm cezasına 1961'de Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann mahkum edilmiş ve bir yıl sonra asılmıştı.