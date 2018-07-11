İsrail Hz. İbrahim Camisi'ni ele geçirmek için ezanları yasakladı

Batı Şeria'da bulunan El-Halil kentindeki Hz. İbrahim Camisi yine İsrail'in hedefi oldu. Söz konusu camiide bu yıl içerisinde 298. kez ezan okunması yasaklandı.

TEK AMAÇLARI İŞGAL

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentindeki İbrahim Camisi’nde bu yılın başından beri 298 kez ezan okunması engellediği açıkladı.

Bakan Edis ezanın engellenmesinin tehlikeli bir girişim olduğunu ve Filistin’de Müslümanların ibadet özgürlüklerinin engellenmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, İsrail’in hedefinin namaz kılınmasını önleyip Hz. İbrahim Camisi’ni tamamen ele geçirmek olduğunu söyledi.

Bakan ayrıca ezanın yasaklanmasının uluslararası kanunlara ve hukuka aykırı olduğu ifade etti.

KONTROL NOKTALARI İSRAİL'DE

Camiye girmek isteyen ziyaretçiler İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktalarından ve belli aramalardan geçmek zorunda.

Zaman zaman Filistinliler ve İsrailliler arasında çıkan arbedelere sahne olan bölgede İsrail askerleri, geçen yıl bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla birkaç Filistinliyi öldürmüştü.