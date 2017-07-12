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İsrail iki Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdü, bazılarını da yaraladı.

12.07.2017 - 09:48
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Batı Şeria'da İsrail askerlerinin Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdüğü, bazılarını da yaraladığı bildirildi.

Cenin kentindeki Doktor Halil Süleyman Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri tarafından bu sabah vurulan iki Filistinli genç hayatını kaybetti.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ayrıca bazı Filistinlilerin de yaralı olarak hastaneye getirildiği, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin bu sabah Cenin kampına baskın düzenlemesiyle çıkan olaylarda askerler Filistinlilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanmıştı.

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