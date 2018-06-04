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İsrail ilk kez NATO'nun Doğu Avrupa tatbikatına katılacak

Kılıç Darbesi-18 adı verilen, 19 ülkeden 18.000 askerin katıldığı askeri tatbikat, Polonya ve 3 Baltık ülkesinde başladı. Tatbikata bu yıl ilk kez NATO üyesi olmayan bir ülke olarak İsrail de katıldı

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 13:09..
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İsrail, ABD öncülüğünde NATO'nun Polonya ve 3 Baltık ülkesi Litvanya, Letonya ve Estonya'da başlattığı 'Kılıç Darbesi 18' tatbikatına katılacak. Bu İsrail'in NATO güçleriyle birlikte katılacağı ilk tatbikat olma özelliği taşıyor.

İsrail ilk kez NATO'nun Doğu Avrupa tatbikatına katılacak

NATO TATBİKATI

'Kılıç Darbesi 18' ayrıca bölgede bu kadar büyük ölçekte düzenlenen ilk askeri tatbikat olacak. İsrail'in tatbikat için birkaç düzine asker gönderdiği ve tatbikatın daha küçük boyuttaki 2. kısmına katılacağı belirtildi.

Tatbikata katılan diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Litvanya, Letonya, Hollanda, Makedonya, Polonya, İspanya, Romanya, Norveç, Çekya ve Norveç plarak sıralandı.

RUSYA KARŞITI DEĞİL

ABD Avrupa Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ittifakın doğu kanadını korumayı amaçlayan tatbikatın 'ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı vurgulamayı amaçladığı' kaydedildi.

Açıklamada tatbikatın 'Rusya'yı provoke etmeyi amaçlamadığının' altı çizildi.

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