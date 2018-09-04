İsrail Irak'ı saldırı ile tehdit ediyor

İsrail devlet televizyonuna göre Kudüs’te düzenlenen bir konferansta konuşan Savunma Bakanı Lieberman, “Biz kendimizi sadece Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bu açıkça bilinmelidir” dedi.

IRAK TEHDİDİ

İsrail basını, Lieberman’ın açıklamasıyla Irak’taki İran hedeflerini vurma sinyali verdiği yorumunda bulundu. Liberman, “Biz kaynağı neresi olursa olsun İran’ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Suriye’yi ve İran’a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu. İsrail yönetimi, İran’ın diğer ülkelere yönelik füze ve silah teknolojisi transferini kendisine karşı açılan yeni bir cephe olarak yorumluyor.

FÜZE KAPASİTESİNDE ARTIŞ

Reuters’a konuşan Iraklı, İranlı ve Batılı kaynaklar İran’ın Ortadoğu’daki çıkarlarına yönelik saldırılara karşı gelmek için Irak’taki balistik füze kapasitesini arttırdığını söylemişti. Reuters’ın haberi Irak hükümeti tarafından önceki gün yalanlanmıştı.