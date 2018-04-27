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İsrail: İran saldırırsa Tahran'ı vururuz

İran'ın kendilerini tehdit ettiğini belirten İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail'in açıkça saldıracağını söyledi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 06:17..
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İsrail: İran saldırırsa Tahran'ı vururuz

İran'ın Suriye'de 13 milyar dolar harcadığı dile getiren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, "Eğer İran, Tel Aviv'e saldırırsa biz de Tahran'ı vururuz" şeklinde konuştu.

İsrail: İran saldırırsa Tahran'ı vururuz

LİEBERMAN'DAN SAVAŞ ÇIKARTACAK SÖZLER

İngiltere'nin başkenti Londra'da Suudi Arabistan'ın İlaf gazetesine konuşan Bakan Lieberman, İran'ı tehdit etti.

İran'ın Suriye'deki askeri alanlarından rahatsız olduklarını söyleyen Bakan, "Bedeli ne olursa olsun İsrail'i tehdit eden İran'ın Suriye'deki tüm askeri alanlarını yerle bir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail: İran saldırırsa Tahran'ı vururuz

"İRAN SURİYE'DE 13 MİLYAR DOLAR HARCADI"

İran'da Ruhani rejiminin son dönemini yaşadığını söyleren Lieberman, ABD'nin nükleer anlaşmayı iptal etmesi durumunda İran'ın ekonomik olarak çökeceğini ileri sürdü.

İsrailli Bakan ayrıca, "İran şu ana kadar Suriye'de 13 milyar dolar harcadı. Lübnan Hizbullahı, Hamas, İslami Cihad Hareketi ile terör örgütlerine yıllık 2 milyar dolar akıttı" iddiasında bulundu.

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