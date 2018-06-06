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İsrail İran'a karşı Arap kartını sahaya sürüyor

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı Arap ve Batılı devletlerden oluşacak askeri bir ittifak kurulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 13:21..
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İsrail İran'a karşı Arap kartını sahaya sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump İran'la nükleer anlaşmayı reddederek ambargo kararı almıştı.

ARAP ÜLKELERİ VE İSRAİL ABD'NİN YANINDA YER ALDI

Bu gelişmeden sonra başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkelerinden İran'a yaptırım kararına destek gelmişti. İsrail de kendisine bir tehdit olarak gördüğü 'Müslüman ülke İran'a karşı bu kararı destekleyerek ABD'nin yanında yer alıyor.

HAMANEY'DEN NÜKLEER ÜRETİN TALİMATI

İran bu baskıların altında Avrupa ülkeleriyle anlaşamayınca yeniden nükleer üretme kararı aldığını açıklamıştı. Önceki gün İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin atom enerjisi kurumuna "190 bin santrifüj üretmesi" yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

İsrail İran'a karşı Arap kartını sahaya sürüyor

"BATILI VE ARAP ÜLKELERLE İTTİFAK KURARIZ"

Son olarak İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı askeri tehditlerini sürdürdü. Katz, "Eğer İran ABD'nin isteklerini yerine getirmezse, İsrail’in batılı ve Arap ülkelerinden oluşan askeri bir ittifak kurmak için girişimde bulunacak" dedi.

Katz devamında; ABD Başkanı Donald Trump’ın İran aleyhinde uygulamaya koyduğu yaptırımların etkili olacağını iddia etti.

İsrail İran'a karşı Arap kartını sahaya sürüyor

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