İsrail işgali Tel Aviv'de protesto edildi

Barış Şimdi (Peace Now) ve diğer bazı İsrailli sivil toplum kuruluşları ile sol görüşlü siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen gösteride, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti ve İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamaları protesto edildi.

"İSRAİL'DE 50 YIL ÖNCE DEMOKRASİ VARDI"

Gösteride bir konuşma yapan Peace Now Başkanı Avi Buskila, "Yahudiler için 50 yıl önce demokrat bir devlet iken 50 yıl sonra diğer insanları zorla yöneten bir devlete dönüştük. Bugün buna bir nokta koyuyoruz. Bugün demokratik bir İsrail devleti için vatandaşlar olarak evimizi korumak için ayağa kalkıyoruz. Bugün burada Yahudi ve demokrat bir devlette geleceğimizi sağlamak için mücadele ilan ediyoruz." dedi.

İsrail Parlamentosundaki (Knesset) Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde de gösteride yaptığı konuşmada, Filistin Devlet Başkanı'nın göstericilere gönderdiği selam ve barış mesajını okudu.

Avde, işgalin 2 temel unsurla sona ereceğine dikkati çekerek, "Birincisi işgale maruz kalan halkın mücadelesi, ikincisi de işgali uygulayan devletin kamuoyunun baskısı. Tel Aviv'de on binlerce kişi işgale karşı meydanlara çıkıyorsa bu dengenin ikinci ayağı olan işgali uygulayan devletin kamuoyunun baskısı demektir. Biz de bu ikinci unsuru önemsiyoruz. Bizim de buna katılmamız ve destek vermemiz gerekiyor. Böylece İsrail içinde çoğunluk Netanyahu'ya karşı çıkar, işgali bitirir ve Filistin devletinin kurulmasına vesile olur." şeklinde konuştu.

Gösteri, konuşma ve barış içerikli sloganların atılmasının ardından düzenlenen konserle sona erdi.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.