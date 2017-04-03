taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.994
USD
3,6394
EURO
3,8822
ALTIN
145,98
PETR
53,4300

İsrail, İslam'ın kutsallarını 99 kez ihlal etti

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te geçen ay İslam'ın kutsallarına yönelik 99 kez ihlalde bulunduğu belirtildi.

03.04.2017 - 17:03
  1. Haberler
  2. Dünya

t

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Yusuf Edis, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, mart ayı boyunca Batı Şeria ve Kudüs'te İslam'ın kutsallarına yönelik 99 ihlalde bulundu. İhlaller, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve El-Halil kentindeki İbrahim Camisi üzerinde yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

AKSA MUHAFIZLARI HEDEFTE

İsrail'in Aksa'ya yönelik abluka uygulamak, saldırıda bulunmak, Yahudi yerleşimcilerin dini ayinlerine izin vermek, Aksa'nın kapısını ve avlusunu koruyan "Murabıt" olarak tanımlanan Filistinliler ile Aksa muhafızlarını hedef almak gibi ihlaller gerçekleştirdiğini aktaran Edis, İsrail'deki Yahudi örgütlerin, bu ay kutlanacak Hamursuz bayramı (Pesah) boyunca Aksa'ya girilmesi yönündeki çağrılarını artırdığına işaret etti.

EZAN OKUNMASI ENGELLENDİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli muhafızlara yönelik tutuklama ve gözaltı politikasına da dikkati çeken Edis, bu gibi adımların radikal Yahudilerin Aksa'ya girmesine ve mekanın kutsallığına aykırı eylemlerde bulunmalarına yeşil ışık yaktığını belirtti. Edis ayrıca, İsrail güçlerinin mart ayı boyunca El-Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde 51 kez ezan okunmasını engellediğini ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

230
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

97
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

180
St. Petersburg metrosunda patlama

St. Petersburg metrosunda patlama

133
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

27
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz iddiası

267
Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM