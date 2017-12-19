taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

İsrail kahraman Filistinli genci de gözaltına aldı

İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de ’Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, gözaltına alındı.

İHA | 19.12.2017 - 16:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

Birkaç sene önce gözaltına alınmak istenen kardeşini kurtarmak için askerlere meydan okuyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, bu sabah İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail kahraman Filistinli genci de gözaltına aldı

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

İsrail güvenlik kuvvetleri, Ramallah’ın kuzeybatısında bulunan Nebi Salih köyüne 20 askeri araçla baskın düzenledi. Nebe Salih köyüne düzenlenen baskında Ahed Tamimi gözaltına alındı. Tamimi’nin evine baskın düzenleyen İsrail işgal kuvvetleri, Temimi’nin anne ve babasını darp etti, evdeki telefon ve bilgisayara da el koydu. Ahed Tamimi’nin ardından annesi Nermin el Tamimi de gözaltına alındı.

Ahed Tamimi kardeşini gözaltına almak isteyen İsrail askerlerine meydan okuduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla tanınmıştı.

"ÖMÜR BOYU HAPİS KALMALI"

16 yaşındaki Temimi için İsrail basını "ömür boyu hapse mahkum edilmeli" "ömrünün sonuna kadar hapiste kalmalı" ve "ömrü hapiste sonlanmalı" başlıklarıyla haberi duyurdu.

Temimi İsrail askerlerine karşı gelmek ve İsrail askerleri ile mukavemete girmekle suçlanıyor.

İlginizi Çekebilir
İsveç'in tecavüz yasası değişiyor
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, sözlü veya fiziksel bir şekilde rıza gösterilmedikçe, eşler arasında da olsa, "bütün cinsel ilişki eylemlerinin tecavüz olarak sayılacağını" söyledi.
Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi
Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.
Uganda’da ordu parlamentoyu bastı
Uganda Parlamentosunda cumhurbaşkanlığı yasası görüşülürken asker parlamentoya girdi.
IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

414
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

206
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

237
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

65
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM