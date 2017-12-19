İsrail kahraman Filistinli genci de gözaltına aldı

Birkaç sene önce gözaltına alınmak istenen kardeşini kurtarmak için askerlere meydan okuyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, bu sabah İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

İsrail güvenlik kuvvetleri, Ramallah’ın kuzeybatısında bulunan Nebi Salih köyüne 20 askeri araçla baskın düzenledi. Nebe Salih köyüne düzenlenen baskında Ahed Tamimi gözaltına alındı. Tamimi’nin evine baskın düzenleyen İsrail işgal kuvvetleri, Temimi’nin anne ve babasını darp etti, evdeki telefon ve bilgisayara da el koydu. Ahed Tamimi’nin ardından annesi Nermin el Tamimi de gözaltına alındı.

Ahed Tamimi kardeşini gözaltına almak isteyen İsrail askerlerine meydan okuduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla tanınmıştı.

"ÖMÜR BOYU HAPİS KALMALI"

16 yaşındaki Temimi için İsrail basını "ömür boyu hapse mahkum edilmeli" "ömrünün sonuna kadar hapiste kalmalı" ve "ömrü hapiste sonlanmalı" başlıklarıyla haberi duyurdu.

Temimi İsrail askerlerine karşı gelmek ve İsrail askerleri ile mukavemete girmekle suçlanıyor.