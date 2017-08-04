İsrail köpeklerini geri çekti

Katil İsrail polisleri Mescid-i Aksa'ya girişlere yaş sınırlaması getirmiş,haftalarca Harem-i Şerif'te cuma namazı kılmak isteyen Filistinli Müslümanlar zulme tabii tutulmuştu.

Geçen haftaların ardından 50 yaş sınırını geçici olarak bugün kaldıran İsrailliler, Cuma Namazı için Müslümanlara herhangi bir kısıtlama getirmedi. Her yaştan binlerce müslümanın akın ettiği Aksa doldu, cemaat avluya taştı. Erkekler gibi kadınların da girişine engel olunmadı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Harem-üş Şerif'e Müslümanların girişine engel getirilmedi ancak İsrailli polislerin eli yine tetikteydi. Mescid-i Aksa'nın kapısı, avlusunda silahlı güçler hazırda beklerken, olay yaşanmadı.

Buna rağmen, Kalabalığın dağıldığı sırada haber yapmak için bölgede bulunan bir Kudüslü gazeteci, görüntü aldığı sırada İsrailli polislerin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı, gözaltına alındı.

İSRAİL'İN AKSA İŞGALİ

14 Temmuz tarihinden bu yana çeşitli bahanelerle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermeyen katil israil polisleri, çıkan olaylarda 6 Filistinliyi öldürmüş, onlarca Filistinliyi de yaralamıştı.