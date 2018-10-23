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İsrail, Kudüs Valisi'ni serbest bıraktı

İsrail mahkemesi tarafından şartlı tahliyesine karar verilen Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays dün akşam geç saatlerde serbest bırakıldı.

AA | 23.10.2018 - 08:39..
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Kudüs Valisi Gays, serbest bırakılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Biz hak sahipleriyiz, mukaddesatımızı, halkımızı özgür ve bağımsız olana kadar savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail, Kudüs Valisi'ni serbest bıraktı

İsrail Kudüs Valisi'ni serbest bıraktı VİDEO

ARACINDAN İNDİRİP GÖZALTINA ALDILAR

Vali Gays'in, dün çıkarıldığı mahkemede İsrailli hakim tarafından, 15 bin şekel (yaklaşık 25 bin lira) kefalet ve 7 gün ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilmiş ancak savcının itirazı üzerine karar uygulanmamıştı.

Karara itiraz eden İsrailli savcı, hakimden delillerin sunulması için yerel saat ile 18.00'e kadar mühlet talep etmişti.

Öte yandan, cumartesi günü İsrail polisince gözaltına alınan Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Albay Cihad el-Fakih’in de akşam saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

İsrail özel polis kuvvetlerinden bir ekip, cumartesi günü işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde önünü kestiği Kudüs Valisi Gays’i aracından indirerek gözaltına almıştı.

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