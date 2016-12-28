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İsrail Kudüs'te konut yapma yetkisi veren oylamayı erteledi

İsrail Meclisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşim yerinde yaklaşık 500 yeni ev inşaatına yetki veren oylamayı erteledi.

İHA | 28.12.2016 - 18:52
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Karar ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin İsrail-Filistin ihtilafı hakkında yaptığı bir konuşmadan sonra alındı. Cuma günü ABD, Birleşmiş Milletler’in İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında konut inşasının durdurulması kararını veto etmemişti.

ABD'NİN ÇEKİMSER KARARINA ÇOK KIZDILAR

ABD’nin çekimser kalma kararına çok kızan Netenyahu’nun sözcüsü, kararın hazırlanmasına Beyaz Saray’ın yardım ettiği şeklindeki Arap kaynaklarının iddiasını bir ABD Dışişleri Sözcüsünün yalanladığını, ancak bunun İsrail’e bir “uyan çağrısı” olduğunu ilave etti.


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