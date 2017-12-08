İsrail Kudüs'te yapılaşmaya gidiyor

ABD'nin Kudüs kararı dünyanın gündemine bomba gibi düşerken, bu durum İslam ülkelerini de derinden sarstı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde çok sayıda ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken, işgale büyük tepkiler gösteriliyor.

İşgal haberi henüz yayılmışken, İsrail cephesinden yeni bir karar daha açıklandı. Kudüse 14 bin yeni yapının inşa edileceği açıklandı.

14 BİN YENİ YAPIYA ONAY

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu işgal, Avrupa'nın, ABD'nin ve diğer devlet ve uluslararası örgütlerin şahitliğinde yapılıyor adeta. Öyle ki daha önce de bu haksız yapılanma "sözde" kınanarak İsrail'i barış sürecine çağırmışlar, ancak inşaatlardan vazgeçmeyen İsrail'e de herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Kudüs'te 14 bin yeni yapılanmanın 6 binden fazlasının Müslüman bölgelerde inşa edilmesi hedefleniyor.

FİLİSTİN SINIRINA YAHUDİ KONUTLARI

Konut ve İnşaat Bakanı Yoav Galant tarafından geliştirilen planın bir parçası olarak, Kudüs'ün kuzeyinde ve Ramallah'ın hemen dışında Atarot için beş bin adet, Doğu Kudüs'teki Yahudi mahallesi için bir bin adet daha konutun inşa edilmesi planlanıyor.

Bununla bilikte inşa edilecek konutlar sonrasında da bölgedeki Müslümanlara ait evler yıkılarak dönüşüm projesine dahil edilecek, Müslümanlar kaderlerine terk edilecek.

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