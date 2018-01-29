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İsrail Lübnan ile savaşmak istemediğini açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin Lübnan ile yeni bir savaşa niyetinin olmadığını ancak, Lübnan'ın İran'ın füze üretim merkezine dönüşmesine de izin vermeyeceğini belirtti.

AA | 29.01.2018 - 18:22..
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İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Liberman, başkanlığını yürüttüğü İsrail Evimiz Partisi'nin (Yisrael Beiteinu) toplantısında yaptığı konuşmada, "İran, Suriye'de İsrail'e karşı bir altyapı inşa etmeye, Lübnan'da füze üretim merkezi oluşturmaya ve Gazze'de de Hamas'ı güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

"SAVAŞA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Bakanı Liberman, Lübnan ile savaşmak istemediklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz Lübnan'da füze üretimiyle ilgilenen kişileri biliyoruz. İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyeceğiz. Gazze'de de Hamas'ın tünellerini yok etmeye kararlıyız. Lübnan ile üçüncü bir savaşa girmek istemiyoruz ancak, Lübnan'ın da büyük bir füze üretim merkezine dönüşmesine izin vermeyeceğiz."

RUSYA İLE DİYALOG SÜRDÜRÜLMELİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya ziyaretine dair ise Liberman, "Önemli olan Rusya ile Suriye konusundaki diyaloğumuzu sürdürmemizdir. Bütün diyalog kanalları açık tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-LÜBNAN GERİLİMİ

İç savaşın başladığı 2011'den bu yana İsrail savaş uçakları zaman zaman Lübnan hava sahası üzerinden Suriye'ye geçiyor, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 5 Eylül 2017'de, on binlerce askerin katıldığı ve 11 gün süren, son 20 yılın en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmişti.

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