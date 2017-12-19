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"İsrail Lübnan sınırını 11 bin kezden fazla ihlal etti"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in bugüne kadar Lübnan sınırını 11 bin kezden fazla ihlal ettiğini ve ısrarla bu ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

AA | 19.12.2017 - 06:12..
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Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler'in yeni Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel'i başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

"İSRAİL'İN SINIR İHLALİ, 11 BİN KEZDEN FAZLA"

Görüşmenin ardından Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in bugüne kadar Lübnan sınırını 11 bin defadan fazla ihlal ettiğini ve ısrarla bu ihlallerini sürdürdüğünü, buna karşılık Lübnan'ın BM kurallarına uyarak sadece kendini savunduğunu BM Temsilcisi'ne iletti." ifadelerine yer verildi.

LÜBNAN SINIRINA DUVAR

Avn'ın görüşmede ayrıca, "İsrail'in Lübnan sınır hattı boyunca duvar yapımına hazırlanıyor olması üzüntü verici. Bu girişim, uluslararası sınır kurallarına uymamaktadır." dediği aktarıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi sona eren BM Lübnan Özel Temsilcisi Sigrid Kaag yerine 22 Kasım'da Danimarkalı Pernille Dahler Kardel'i atamıştı.

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