İsrail medyası: İran ile direkt savaş başladı

Suriye'nin güneyinde yaşanan karışıklıklara İsrail de dahil oldu. Bölgede uçuş yapan İran İHA'sı İsrail tarafından başlatılan harekatla düşürüldü. İHA'nın düşürülmesinden sonra Suriye hava savunma sistemleri de İsrail'e ait F-16'yı düşürdü.

Bölgede yaşanan gerilim, İsrail medyasına da yansıdı. Ülkede yayın yapan Jerusalem Post gazetesinde Yaakov Katz'ın imzasıyla çıkan analiz haberde, savaş söylemleri kullanıldı.

"SAVAŞ GİZLİ KAPAKLI YÜRÜTÜLDÜ"

Suriye'de "gölge savaşın" devam ettiğini yazan Katz, "Şimdiye kadar bu savaş gizli kapaklı yürütüldü. Savaşın bazı detayları kamuoyu tarafından bilinse de, büyük kısmı sır kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İRAN İLE İSRAİL ARASINDA DİREKT SAVAŞIN BAŞLANGICI"

Yaakov Katz, yazısına şöyle devam etti: "Cumartesi günü gerekleşen olay, İran ve İsrail arasında direkt savaşın başlangıcı. İsrail üzerindeki İHA’nın düşürülmesi, İsrail’e ait F-16’nın düşürülmesi, ve akabinde İsrail’in Suriye ve İran’a karşı misilleme saldırıları, İran’in yeni Suriye’deki gücünü bilemesi devam ettiği takdirde bölgede patlayacak daha geniş bir çatışmanın sadece giriş sahneleri.

İran’ın cumartesi günü olanlardan ders alıp almadığını öğrenmek için henüz çok erken. Bir yandan İran İsrail’e İHA sızdırmayı başardı. Her ne kadar yolu kesilmiş olsa da. Müttefiği Suriye ise İsrail savaş jetini düşürmeyi başardı. Fakat diğer yandan İsrail, 1982’de Suriye’nin hava savunmasının neredeyse tamamen yok ettiğinden beri, ülkedeki en kapsamlı bombalamalarını gerçekleştirdi.

İSRAİL'İN MİSİLLEMESİ

İsrail’in misillemesi iki nedenden dolayı önem taşıyordu: F-16’yı düşürmek için kullanılan Suriye güçlerini etkisiz hale getirmesi gerekiyordu ve İHA’yı yöneten kontrol merkezini bombalayarak İran’a bir fatura çıkarması gerekiyordu.

Peki İsrail caydırıcılığında etkili olabildi mi? Bu sorunun cevabı İran’ın sıradaki hamlesine bağlı. İran, Suriye’deki varlığını güçlendirmeye devam edecek mi? Ya da ilerleyen günlerde İsrail’in ‘egemenliğini yeniden ihlal’ mi edecek?"

Esad rejimi, İsrail jetini düşürdü haberi