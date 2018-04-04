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İsrail medyasının hedefinde Türkiye var

The Jerusalem Post'ta çıkan yazıda, Türkiye'nin Amerika, AB ve NATO tarafından cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 07:29..
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İsrail medyasının hedefinde Türkiye var

Proje terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'deki taşları yerinden oynatan Türkiye, İsrail'in hedefi haline geldi.

Filistinlilerin katledilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "terörist" demesi ülke medyasını iyice çileden çıkardı.

Ülkede yayın yapan The Jerusalem Post Gazetesi'nde Yaakov Katz'ın imzasıyla çıkan yazıda, açık bir şekilde Türkiye hedef gösterildi.

TÜRKİYE'YE ENGEL OLUN

Türkiye'nin bölgedeki hamlelerinin menfaatlerine uygun olmadığını ifade eden Katz, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini savundu.

AMERİKA-AB-NATO

"NATO müttefiki olan Türkiye, Erdoğan’ın yönetimi altında ABD’den askeri destek alıyor" diyen İsrailli gazeteci, bu yardımların önüne geçilmesini istedi.

Amerika'nın askeri desteğini kesmesinin yeterli olmayacağını ifade eden Katz, Avrupa Birliği'nin bir an önce müzakereleri sonlandırmasını NATO'nun da Türkiye'yi üyelikten atması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'Yİ DİZE GETİRECEKLERMİŞ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açık bir şekilde hedef alındığı yazının devamında, bu yaptırımlarla Türkiye'nin dize getirilebileceği tezi savunuldu.

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