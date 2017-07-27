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İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı

Mescid-i Aksa'da metal dedektörlerin kaldırılmasının ardından kapıdaki demir korkulukları da kaldırdı.

27.07.2017 - 08:54
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İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yapıyor.

İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı

VAKIF KARAR İÇİN TOPLANACAK

Tekbir getirerek Filistin marşları söyleyen halkın arasında Aksa Vakfı yetkileri de bulunuyor. Esbat Kapısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa'da inceleme yapması için görevlendirdiğimiz teknik heyetin çalışmasının tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Aksa'ya girip girmeme kararında aceleci davranmayacağız. Sabah 9'da bir toplantı yaparak ne karar vereceğimizi değerlendireceğiz." dedi.

İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı

KORKULUKLAR KALDIRILDI

Korkulukların kalkmasının ardından basına yazılı bir açıklama gönderen Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcüsü Firas Dibs de "Vakıf olarak halkımızın sebat ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı inceleyip karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı

3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı

DEDEKTÖRLER KALDIRILMIŞTI

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler sökülerek kaldırılmıştı.

İsrail Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demirleri kaldırdı

SERT MÜDAHALELER OLUYOR

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.

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